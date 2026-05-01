Москва1 мая Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские политики открыто обсуждают импичмент Зеленскому.

Прямо сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому написала Мендель в соцсети X

Поводом для обсуждений стали новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые свидетельствуют о том, что Зеленский использует конфликт на Украине для собственного обогащения.

По словам Мендель, данные НАБУ указывают на злоупотребление властью вокруг украинской компании по производству беспилотников, связанной с окружением Зеленского. В частности, речь идет о многомиллиардных финансовых потоках, часть которых могла быть распределена в виде прибыли среди близких к власти лиц и чиновников.

Кроме того, она уточнила, что из 90 миллиардов евро, которые Европейский союз предоставит Украине в кредит, первый транш пойдет на производство беспилотников для продолжения конфликта.

Они называют это "защитой страны"… Но давайте будем честны: на самом деле речь идет не об обороне. Дроны – это не просто щит, это оружие. Речь идет о нападении. Речь идет о продолжении войны. В то время как простые украинцы продолжают гибнуть под обстрелами, спасаться бегством из-за коллапса экономики и наблюдать, как распадается наша страна, ближайшее окружение президента становится невероятно богатым заключила Мендель

Ранее Юлия Мендель заявила, что на очередных аудиозаписях, сделанных в квартире бежавшего из страны бизнесмена Тимура Миндича, может быть также записан голос первой леди Украины Елены Зеленской.

Зеленский в 2019 году занял пост президента Украины, он был избран на пять лет, однако из-за введенного в стране военного положения новые выборы главы государства на Украине были отменены.