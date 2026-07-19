Мендель: Зеленский сменил правительство сразу после получения денег от ЕС Мендель: Зеленский сменил правительство сразу после получения финансирования

Москва19 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил кабинет министров в отставку спустя всего неделю после объявления о получении Киевом недостающих средств финансирования для продолжения вооруженного конфликта. На это обратила внимание бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что Зеленский не впервые увольняет ключевых чиновников вскоре после получения новых обещаний или помощи со стороны ЕС.

Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет написала Мендель в соцсети X

Она отметила, что Евросоюз обладает фактически безграничным терпением по отношению к Зеленскому, которое может объясняться только корыстным интересом. По словам Мендель, десятки миллиардов, которые обозначаются как "помощь Киеву", в большинстве случаев перераспределяются между странами ЕС для развития их собственной военной промышленности.

14 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что повлекло за собой прекращение полномочий всего состава кабмина.