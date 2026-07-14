Премьер-министр Украины Свириденко объяснила роль Зеленского в своей отставке

Премьер-министр Украины объяснила роль Зеленского в своей отставке Премьер-министр Украины Свириденко объяснила роль Зеленского в своей отставке

Москва14 июл Вести.Уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко пояснила роль главы киевского режима Владимира Зеленского в своем уходе с поста, ее слова приводят украинские СМИ.

Журналисты задали вопрос Свириденко о причине ее отставки.

Есть разговор с президентом, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки очень конкретных направлений и их усиления объяснила она

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что отставка правительства - классическая PR-технология, которая полностью согласована с Западом. По его словам, ключевая задача – выставить действующего премьера Свириденко и ее кабинет "козлами отпущения".