Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Свириденко и кабмин

Украинские депутаты проголосовали за отставку Свириденко и всего кабмина Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Свириденко и кабмин

Москва14 июл Вести.Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что влечет за собой прекращение полномочий всего состава правительства. Об этом пишут украинские СМИ.

За соответствующее решение проголосовали 258 народных избранников, против – один депутат, еще пятеро воздержались. 47 нардепов не участвовали в голосовании.

Ранее Свириденко заявила, что необходимость ее ухода связана с планами по обновлению исполнительной власти.

Нового премьера планируют избрать 16 июля. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра украинские СМИ называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. По данным СМИ, он считается человеком Тимура Миндича, которого называют ближайшим соратником и "кошельком" главы киевского режима Владимира Зеленского.