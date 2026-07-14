Москва14 июлВести.Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что влечет за собой прекращение полномочий всего состава правительства. Об этом пишут украинские СМИ.
За соответствующее решение проголосовали 258 народных избранников, против – один депутат, еще пятеро воздержались. 47 нардепов не участвовали в голосовании.
Ранее Свириденко заявила, что необходимость ее ухода связана с планами по обновлению исполнительной власти.
Нового премьера планируют избрать 16 июля. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра украинские СМИ называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. По данным СМИ, он считается человеком Тимура Миндича, которого называют ближайшим соратником и "кошельком" главы киевского режима Владимира Зеленского.