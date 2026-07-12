Мирошник: решение о смене правительства Зеленский принял под внешним давлением

Мирошник: чистку в правительстве Зеленский устроил под внешним давлением Мирошник: решение о смене правительства Зеленский принял под внешним давлением

Москва12 июл Вести.Решение о смене правительства Украины глава киевского режима Владимир Зеленский принял под давлением внешних сил, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Премьер-министр Юлия Свириденко, уходящая в отставку, известна как приближенная Андрея Ермака. Бывший глава офиса Зеленского уже стал символом коррупции, поэтому требуется избавиться от его "наследия" в высших органах государственной власти, которым предстоит распоряжаться увеличенными траншами ЕС и НАТО, отметил Мирошник в интервью ТАСС.

Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового "наследия Ермака", который сам по себе символ коррупции. А как давать в руки креатуры коррупционера новые увеличенные транши ЕС и НАТО? сказал он

Чистка продолжится с заменой профильных министров, кандидатуры которых будет предлагать новый глава правительства. Зеленский предложит руководителей МИД и Минобороны, добавил дипломат.

Владимир Зеленский 12 июля объявил о перестановках в правительстве и уходе с поста премьер-министра Юлии Свириденко. Позже Свириденко подтвердила свою отставку.