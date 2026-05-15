Мирошник о деле Ермака: у Зеленского есть выбор между плохим и очень плохим

Мирошник: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за дела Ермака Мирошник о деле Ермака: у Зеленского есть выбор между плохим и очень плохим

Москва15 мая Вести.Резонансное дело против экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака грозит серьезными последствиями для самого главы киевского режима. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Зеленский, по сути, оказался в безвыходном положении.

Мне кажется, это [дело Ермака] будет иметь большие последствия. Сегодня у Зеленского выбор, ему надо определяться: либо жертвовать своими полномочиями и вытаскивать близкого дружка, либо от него отказываться. А у ближайшего дружка, я думаю, компромата [на Зеленского] хватит... Поэтому плохо Зеленскому сегодня. У него выбор между плохим и очень плохим [вариантами] заявил Мирошник

Последние пять лет Ермак был главным контактером офиса президента Украины с западными партнерами. С Зеленским он в буквальном смысле проводил дни и ночи. Поэтому Ермаку "есть о чем рассказать" следователям, подчеркнул Мирошник.

Накануне суд в Киеве избрал для экс-главы офиса Зеленского меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 140 млн гривен (около 3,1 млн долларов).

Ермак обвиняется в отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Через схему было легализовано 460 млн гривен (10,5 млн долларов).