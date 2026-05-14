Экс-глава офиса Зеленского Ермак арестован на два месяца

Москва14 мая Вести.Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей), пишут украинские СМИ.

Ермак обвиняется в легализации и отмывании 460 млн гривен (10,5 млн долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.