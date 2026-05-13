FT: Россия намерена взять под контроль всю территорию Донбасса к осени

Москва13 мая Вести.Россия якобы планирует полностью контролировать всю территорию Донбасса к осени, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание ссылается на двух источников, якобы общавшихся с президентом России Владимиром Путиным. По их словам, высшее командование ВС РФ якобы "убедило" российского лидера в том, что "Донбасс можно освободить к осени".

Авторы материала отметили, что подобная оценка была дана в ходе обсуждения перспектив специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и перехода к полноформатным мирным переговорам глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать приказ ВСУ покинуть Донбасс и территории российских регионов.