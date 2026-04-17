Москва17 апр Вести.Армия России ведет освобождение Донбасса без привязки к каким-либо срокам, а заявления Украины об обратном - не более чем информационная игра перед западными партнерами Киева. Об этом заявил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

Военкор прокомментировал заявления украинской разведки, что российским военным якобы поставлена задача освободить славянско-краматорскую агломерацию до сентября.

По поводу каких-либо сроков освобождения Донбасса, безусловно, противник продолжает играть в свою информационную игру, рассказывая западным партнерам о том, что нам нужно все больше помощи, посмотрите, у них уже есть какие-то сроки на освобождение того или иного участка на фронте сказал Разин

Он отметил, что перед российской армией стоят "очень серьезные укрепрайоны".

Это Дружковка, Константиновка, Славянск, Краматорск — это города, из которых годами выстраивали просто оборонительные узлы. И говорить о том, что за лето, к сентябрю они будут освобождены, наверное, все-таки как-то преувеличенно, если смотреть все-таки на реальную картину на поле боя, с одной стороны. С другой стороны, у нас никогда ни к чему не ставились определенные сроки, будь то освобождение какого-то населенного пункта или же продвижение на каком-то участке фронта заявил военкор

Он также добавил, что в ДНР армия России подошла к основной линии обороны противника.