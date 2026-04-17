Москва17 апрВести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) Армия России подошла к основной линии обороны противника. Об этом рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.
По его словам, в целом темпы продвижения ВС РФ в ДНР сохраняются.
Да, они немного упали, если обратиться к статистике по сравнению с прошлым годом, но это тоже абсолютно объяснимо. Во-первых, сейчас переходный период с зимы на весну, "зеленка" практически уже встала здесь, в зоне специальной военной операции, с одной стороны. С другой стороны, мы подошли к основной линии обороны противника в Донецкой Народной Республике, к боям за которую противник готовился даже не четыре года, а все 10-12 лет, сколько здесь у нас идет непосредственно конфликтотметил Разин
В частности, по словам военкора, продолжаются упорные бои в районе Рай-Александровки - господствующей высоты восточнее Славянска.
Там тоже мы подошли сразу с нескольких сторон к этому населенному пункту, и противник очень серьезно упирается, потому что для нас это очень хорошая опора для продвижения в направлении Славянскарассказал Разин
Также военкор сообщил: Армия России продолжает охват Константиновки в ДНР.