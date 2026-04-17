Москва17 апр Вести.В Донецкой Народной Республике продолжается охват Константиновки сразу с нескольких сторон. Об этом рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

По его словам, бои в Константиновке продолжаются.

Бои достаточно серьезные, но, тем не менее, каждый день есть продвижение малых групп. Мы продвигаемся в городе в нескольких направлениях. Это и в районе ж/д-вокзала, и район Железнодорожный. Малыми группами проходим, закрепляемся рассказал военкор

Также в районе Константиновки наносятся удары по логистике противника.

Противник фактически уже не может заехать в Константиновку из Дружковки, приходится за 10-15 километров спешиваться, идти пешком. И на этом участке фронта даже пешие группы противника постоянно находятся под ударом - в основном наших дронов, но в том числе и артиллерии, потому что мы достаточно близко, уже с нескольких сторон Константиновку охватываем рассказал Разин

Также военкор сообщил: Армия России расширяет буферную зону в Харьковской области.