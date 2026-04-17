Москва17 апр Вести.Армия России расширяет территорию буферной зоны в Харьковской области. Детали рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

По словам военкора, сейчас идет освобождение сел восточнее Волчанска.

В Харьковской области буферная зона увеличивается – небольшими темпами, но это факт. Освобождено сегодня Зыбино, накануне – Волчанские Хутора. Это все восточнее Волчанска, то есть увеличивается плацдарм и, соответственно, буферная зона на границе с нашей Белгородской областью рассказал Разин

По сообщению Минобороны России от 17 апреля, село Зыбино в Харьковской области освободили от украинских боевиков военнослужащие подразделений группировки войск "Север" ВС РФ. 15 апреля в результате решительных действий российских бойцов контроль был установлен над населенным пунктом Волчанские Хутора.