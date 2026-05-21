Москва21 мая Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шестеровка в Харьковской области.

По данным ведомства, освобождение этого населенного пункта позволяет Вооруженным силам России расширить и углубить плацдарм на территории противника, а также создает условия для дальнейшего продвижения российских войск к правому берегу Северского Донца в направлении Рубежного.

Об освобождении Шестеровки стало известно 21 мая. Как сообщили в Минобороны, населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки войск "Север".