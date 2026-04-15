Минобороны показало видео освобождения Волчанских Хуторов в Харьковской области

Москва15 апр Вести.Минобороны РФ опубликовало видео освобождения российскими военнослужащими населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области.

15 апреля военное ведомство сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения спецоперации был установлен контроль над Волчанскими Хуторами Харьковской области.

Как уточнили в Минобороны, в ходе наступления штурмовые группы 128-й мотострелковой бригады группировки войск "Север", используя рельеф местности, зашли и закрепились в селе, отрезав Вооруженным силам Украины (ВСУ) пути доставки боеприпасов и продовольствия.

Операторы дронов с воздуха своевременно выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА, полевые склады с оружием и боеприпасами, добавили в МО РФ.

Подразделения "Северной" группировки войск продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

