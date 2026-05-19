Минобороны показало кадры освобождения Волоховки от боевиков ВСУ Минобороны опубликовало кадры освобождения Волоховки в Харьковской области

Москва19 мая Вести.Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Волоховка в Харьковской области. Соответствующее видео разместила пресс-служба оборонного ведомства в своем Telegram-канале.

В комментарии поясняется, что в ходе штурма операторы БПЛА выявляли огневые точки соперника, а мотострелки при поддержке ударных дронов уничтожали засевших в укрытиях боевиков ВСУ.

Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло сообщили в Минобороны

Противник понес потери и вынужден был оставить занимаемые позиции.

Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта пояснили в пресс-службе

Населенный пункт Волоховка в Харьковской области был освобожден 19 мая.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ.