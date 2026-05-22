ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО МО: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов, включая Верхнюю Терсу

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы России в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, действия подразделений группировки войск "Север" привели к установлению контроля над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка в Харьковской области.

Кроме того, отметили в Минобороны, подразделения "Запада" продолжили активные наступательные действия и освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

Вчера в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области следует из сводки

В Минобороны также сообщили, что российская армия в ответ на террористические атаки киевского режима нанесла за неделю один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.