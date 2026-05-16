Москва16 маяВести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что освободительные действия совершены частями и подразделениями группировки войск "Запад".
Накануне российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области и взяли под контроль Чайковку в Харьковской области.