МО РФ: российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области

Москва16 мая Вести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что освободительные действия совершены частями и подразделениями группировки войск "Запад".

Накануне российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области и взяли под контроль Чайковку в Харьковской области.