Москва16 мая Вести.Бойцы подразделений группировки российских войск "Запад" освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, которые приводит Минобороны РФ, группировка успешно действует на богуславском и рубцовском направлениях.

Начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклад командующего "Западной" группировкой Сергея Кузовлева и доклады командующих объединениями, после чего поставил им дальнейшие задачи.

15 мая российские военнослужащие освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области и взяли под контроль Чайковку в Харьковской области.