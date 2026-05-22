Минобороны: ВС РФ нанесли за неделю 6 групповых ударов по объектам на Украине

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли за неделю один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, говорится в сводке Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, удары нанесены в период с 16 по 22 мая.

В Минобороны уточнили, что российская армия ударила высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

В Минобороны уточнили, что российская армия ударила высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

В результате, по информации ведомства, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, и военные аэродромы.

Кроме того, ВС РФ поразили цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение недели средства противовоздушной обороны ликвидировали 4184 беспилотника ВСУ.