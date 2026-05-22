Москва22 мая Вести.Российские силы ПВО за неделю ликвидировали 4184 беспилотника Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по данным министерства, были уничтожены крылатая ракета "Фламинго" и управляемая ракета "Нептун-МД".

Средствами противовоздушной обороны сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4 184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

В ведомстве также сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине. Также стало известно об освобождении населенного пункта Верхняя Терса в Запорожской области.