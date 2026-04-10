Москва10 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и уничтожили три дальнобойные ракеты "Фламинго". Об этом сообщило Минобороны России.
В еженедельной сводке МО отмечается, что российские силы ПВО за семь дней сбили более 2,4 тысячи беспилотников украинских боевиков.
Кроме того, ПВО отразила атаку шести ракет большой дальности "Нептун" и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
В ночь на пятницу над российскими регионами и Каспийским морем сбили 151 украинский дрон.
29 марта российские войска нанесли удары по месту хранения крылатых ракет "Фламинго".