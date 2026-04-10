МО РФ: средства ПВО за неделю перехватили три ракеты "Фламинго" и 2411 БПЛА ВСУ

Москва10 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и уничтожили три дальнобойные ракеты "Фламинго". Об этом сообщило Минобороны России.

В еженедельной сводке МО отмечается, что российские силы ПВО за семь дней сбили более 2,4 тысячи беспилотников украинских боевиков.

Кроме того, ПВО отразила атаку шести ракет большой дальности "Нептун" и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

В ночь на пятницу над российскими регионами и Каспийским морем сбили 151 украинский дрон.

29 марта российские войска нанесли удары по месту хранения крылатых ракет "Фламинго".