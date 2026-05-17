Москва17 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне проведения спецоперации крылатую ракету большой дальности "Фламинго" и управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что средства ПВО за семь часов сбили 36 украинских БПЛА над регионами России.