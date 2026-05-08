МО РФ: средства ПВО уничтожили 4385 дронов ВСУ за неделю до начала перемирия

Москва8 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) до того, как началось перемирие, перехватили и уничтожили за неделю 4385 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что также были ликвидированы авиабомбы, ракеты большой дальности "Фламинго", американские системы HIMARS и ракеты "Нептун".

Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 6 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа заявили в МО РФ

Кроме того, в оборонном ведомстве раскрыли, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня, начавшийся с 00.00 8 мая.