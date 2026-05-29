Силы ПВО за неделю уничтожили 2628 беспилотников в зоне СВО

Москва29 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за неделю в зоне СВО 2628 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в недельной сводке.

Кроме того, российские силы уничтожили 44 управляемых авиабомбы, три крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, три ракеты большой дальности SCALP производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 29 мая сбили максимальное число дронов ВСУ за неделю.