Силы ПВО сбили 3124 дронов ВСУ за неделю над территорией РФ

Москва18 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили не менее 3124 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Отмечается, что 13 мая было сбито 572 беспилотника, а 17 мая - еще 1054 дрона. При этом подавляющее большинство ударов наносилось по европейской части России.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 БПЛА было уничтожено за сутки.

Между тем в период с 4 по 10 мая российские ПВО уничтожили 3556 беспилотников ВСУ. Большинство было сбито 8 мая - 749 единиц.