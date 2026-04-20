Москва20 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 274 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны РФ.
В заявлении говорится, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Кроме того, были поражены авиабомбы противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 112 украинских дронов над территорией России. Цели удалось перехватить в период с 20.00 19 апреля до 07.00 20 апреля по московскому времени.
Накануне средства ПВО также уничтожили 274 дрона в зоне специальной военной операции. Была ликвидирована управляемая ракета "Нептун".