Силы ПВО сбили 274 украинских дрона за сутки

Москва20 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 274 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Кроме того, были поражены авиабомбы противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 112 украинских дронов над территорией России. Цели удалось перехватить в период с 20.00 19 апреля до 07.00 20 апреля по московскому времени.

Накануне средства ПВО также уничтожили 274 дрона в зоне специальной военной операции. Была ликвидирована управляемая ракета "Нептун".