Москва29 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня пятницы перехватили и уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По сообщению министерства, дроны были нейтрализованы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моряговорится в сообщении
Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за неделю уничтожили 2628 украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции.