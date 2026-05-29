МО РФ: средства ПВО за 12 часов сбили 24 дрона ВСУ над российскими регионами

Москва29 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня пятницы перехватили и уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению министерства, дроны были нейтрализованы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за неделю уничтожили 2628 украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции.