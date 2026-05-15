Москва15 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов 15 мая ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.
По данным военного ведомства, в промежутке с 8:00 до 14:00 мск дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили вражеские дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской и Тверской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Утром в пятницу в военном ведомстве РФ сообщили о перехвате 355 украинских дронов за ночь.