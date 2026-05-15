ПВО уничтожила 22 беспилотника ВСУ за шесть часов с 8 утра пятницы Минобороны: за полдня пятницы над десятью регионами перехвачены 22 дрона ВСУ

Москва15 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов 15 мая ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.

По данным военного ведомства, в промежутке с 8:00 до 14:00 мск дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили вражеские дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской и Тверской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Утром в пятницу в военном ведомстве РФ сообщили о перехвате 355 украинских дронов за ночь.