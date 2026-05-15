Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 355 украинских дронов над регионами РФ

Москва15 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 15 мая, перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дроны были ликвидированы в период с 23.00 четверга до 07.00 пятницы.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Ранее в ночь на 14 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.