Москва20 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение пяти часов уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Российская ПВО отработала в период с 15.00 до 20.00 мск над тремя регионами страны и акваторией Черного моря.
20 апреля с 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Атаку вражеских дронов отразили над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.
Кроме того, украинские беспилотники перехватили над Черным морем.
За предыдущие семь часов понедельника российские средства ПВО уничтожили 33 БПЛА украинских боевиков.