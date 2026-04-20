Москва20 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение пяти часов уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская ПВО отработала в период с 15.00 до 20.00 мск над тремя регионами страны и акваторией Черного моря.

20 апреля с 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Атаку вражеских дронов отразили над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.

Кроме того, украинские беспилотники перехватили над Черным морем.

За предыдущие семь часов понедельника российские средства ПВО уничтожили 33 БПЛА украинских боевиков.