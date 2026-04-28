Москва28 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских БПЛА за 12 часов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа

сказано в сообщении

Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на вторник сбили 186 беспилотников ВСУ над регионами России.