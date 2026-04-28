МО РФ: силы ПВО сбили 22 украинских дрона над регионами РФ за 12 часов

Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над регионами РФ за 12 часов МО РФ: силы ПВО сбили 22 украинских дрона над регионами РФ за 12 часов

Москва28 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских БПЛА за 12 часов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей, над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на вторник сбили 186 беспилотников ВСУ над регионами России.