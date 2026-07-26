Минобороны: над регионами России за 12 часов уничтожены 32 украинских дрона

Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА за 12 часов над регионами РФ Минобороны: над регионами России за 12 часов уничтожены 32 украинских дрона

Москва26 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов в воскресенье, 26 июля, сбили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о периоде с 8​​​.00 до 20.00 мск.

...Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что БПЛА сбиты над Брянской, Белгородской и Курской областями, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 26 июля сбили 133 дрона ВСУ над российскими регионами.