Москва26 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов в воскресенье, 26 июля, сбили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о периоде с 8.00 до 20.00 мск.
...Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типасказано в сообщении
Уточняется, что БПЛА сбиты над Брянской, Белгородской и Курской областями, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 26 июля сбили 133 дрона ВСУ над российскими регионами.