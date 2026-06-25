Москва25 июнВести.Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа за 12 часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идет о периоде с 8.00 до 20.00 мск в четверг.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Уточняется, что дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Башкирией, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 269 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря