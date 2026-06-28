Силы ПВО уничтожили 72 украинских дрона с 8 утра воскресенья Минобороны: за 12 часов сбиты 72 беспилотника ВСУ

Москва28 июн Вести.Силы российской ПВО уничтожили за 12 часов в воскресенье 72 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны ВСУ сбиты в период с 8 утра до 8 вечера.

...Перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

По данным военного ведомства, БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Минувшей ночью над регионами были уничтожены 213 беспилотников ВСУ.