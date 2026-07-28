ПВО России с утра уничтожила 112 украинских дронов Минобороны: ПВО с утра сбила 112 украинских беспилотников над территорией России

Москва28 июл Вести.Противовоздушная оборона РФ с утра уничтожила 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, ПВО сбивала дроны в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи над территорией России были уничтожены 356 украинских беспилотников.