Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 356 дронов ВСУ над регионами РФ

За ночь над регионами РФ сбили 356 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 356 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва28 июл Вести.Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за ночь ликвидировали 356 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака киевского режима была отражена в период с 20.00 мск 27 июля до 08.00 мск 28 июля.

Уточняется, что сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Накануне сообщалось, что ВСУ использовали FPV-дроны для атаки на группу мирных жителей, эвакуируемых российскими военнослужащими из города Константиновка в Донбассе.