Москва28 июлВести.Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за ночь ликвидировали 356 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака киевского режима была отражена в период с 20.00 мск 27 июля до 08.00 мск 28 июля.
Уточняется, что сбитые беспилотники относились к самолетному типу.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Накануне сообщалось, что ВСУ использовали FPV-дроны для атаки на группу мирных жителей, эвакуируемых российскими военнослужащими из города Константиновка в Донбассе.