ВСУ атаковали FPV-дронами группу мирных жителей при эвакуации из Константиновки ВСУ атаковали FPV-дронами группу местных жителей при эвакуации из Константиновки

Москва27 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали FPV-дроны для атаки на группу мирных жителей, эвакуируемых российскими военнослужащими из города Константиновка в Донбассе. Об этом инциденте сообщили в пресс-центре группировки "Южная", пишет РИА Новости.

В публикации уточняется, что инцидент произошел, когда военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса и бойцы 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки. Именно тогда украинские силы нанесли удар по собственным гражданам.

Отмечается, что в момент атаки российские бойцы сопровождали группу из семи человек: пятерых взрослых и двух подростков. Украинские военнослужащие применили FPV-дроны против беззащитных людей, когда те уже покидали опасную зону.

В пресс-центре подчеркнули, что целью удара были не российские военные позиции, а именно мирные жители города, которых киевский режим ранее называл своими согражданами. В результате нападения двое гражданских лиц получили ранения. Российские военные оперативно оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и продолжили выполнение эвакуационной миссии.

Представители пресс-центра также заявили, что сам факт преднамеренного нападения на безоружных граждан, включая несовершеннолетних, свидетельствует о полном пренебрежении украинскими боевиками к жизням собственных соотечественников. По их мнению, использование FPV-дронов против мирных жителей не может быть оправдано военной необходимостью, это расценивается как проявление отчаяния и попытка запугать население с целью заставить его молчать. Однако запугать людей, уже переживших тяготы войны и обстрелы со стороны ВСУ, является невыполнимой задачей.

Ранее пленный солдат ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Константиновке.