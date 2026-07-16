Командиры ВСУ пытались уничтожить собственных боевиков в укрытиях Константиновки Военнопленные ВСУ сообщили, что их пытались уничтожить собственными дронами

Москва16 июл Вести.Украинское командование не поддерживало связь со своими боевиками, которые остались в Константиновке, и отдавали приказы на их уничтожение при помощи беспилотников. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщили военные ВСУ, которых взяли в плен штурмовики 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Юг" при освобождении города.

Украинских солдат 156-й механизированной бригады ВСУ российские бойцы взяли в плен в одном из девятиэтажных зданий города, где они обустроили себе укрытие.

Командование не выходило даже на связь с нами. Мы сидели, как завезли нас на позицию, так мы 80 дней и сидели на позиции. Просили вывести нас назад рассказал военнопленный ВСУ Сергей Марпаченец

Однако вместо помощи командиры отправили на их позиции тяжелые беспилотники с взрывчаткой.

Сначала полетела FPV, никакой рации. Мы были уже в другом доме, в подвале. Потом прилетела "Баба-яга" и на тот дом скинула ТМ. [Дом] просто сложило сообщил военнопленный Юрий Марьян

Ранее жители освобожденной Константиновки рассказали, как ВСУ подвергали город постоянным обстрелам, пока российские войска вели бои за населенный пункт.