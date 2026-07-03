Комбат Тяга: ВСУ атаковали своих же бойцов при сдаче в плен в Константиновке

ВСУ атаковали пытавшихся сдаться сослуживцев в Константиновке Комбат Тяга: ВСУ атаковали своих же бойцов при сдаче в плен в Константиновке

Москва3 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдававшиеся в плен российским военнослужащим в Константиновке, подверглись атакам со стороны своих же подразделений. Об этом командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Тяга заявил в сообщении, предоставленном Минобороны РФ.

По его словам, украинцы объясняли свое решение сдаться нехваткой снабжения и усталостью от боевых действий.

Они не понимают, за что они воюют. Были случаи, когда противник сдался, даем команду им все с поднятыми руками выдвинуться под нашу же птичку, чтобы мы смотрели за ними, как они с поднятыми руками идут. И мы понимаем, что свои же видят, что они идут с поднятыми руками, и начинали по ним применять оружие, FPV-дроны и их атаковали поделился командир

Он также сообщил, что подразделения его батальона продолжают вытеснять противника и создают условия для дальнейшего наступления с целью полного освобождения Константиновки.

Ранее Минобороны РФ сообщило в сводке, что ВСУ лишились в Константиновке 535 боевиков за неделю. Кроме того, противник потерял более 360 единиц различного вооружения.