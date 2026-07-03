ВСУ потеряли в Константиновке 535 боевиков за неделю МО: в Константиновке ликвидировано 535 боевиков ВСУ

Москва3 июл Вести.Штурмовые отряды "Южной" группировки войск в течение недели вели зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке.

По данным оборонного ведомства, за неделю в городе ликвидировано более 535 военнослужащих ВСУ, более 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей.

В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы "Южной" группировки войск вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ сообщили в ведомстве

В ведомстве указали, что в зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ за неделю ВСУ потеряли более 1405 военных, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) потери украинских войск составили свыше 200 человек и 50 единиц военной техники.