Названы потери ВСУ при освобождении Константиновки Генштаб: в ходе освобождения Константиновки ВСУ потеряли более 13,5 тыс. солдат

Москва4 июл Вести.За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысячи военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Его слова приводит Минобороны РФ.

В результате демонстрации мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО заявил Рудской

По его словам, в настоящее время город полностью контролируется ВС РФ, а подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые еще могут прятаться в подвалах и развалинах.

Рудской отметил, что с целью удержания Константиновки ВСУ сформировали 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. военнослужащих, однако они не сумели сдержать натиск российских войск.

Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих сказал заместитель начальника Генштаба

Он отметил, что в их числе находились военнослужащие из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции "Лють" (запрещена в РФ), а также "наиболее боеспособные подразделения ВСУ, на вооружении которых была тяжелая техника и оружие западного производства".

Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск отметил Рудской

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку​​​. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.