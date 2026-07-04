РФ предложила передать Украине тела погибших в Константиновке МО: Россия готова передать Украине тела погибших военных ВСУ в Константиновке

Москва4 июл Вести.Россия после освобождения Константиновки в ДНР готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших в городе военнослужащих ВСУ украинской стороне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О полном освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал действия бойцов ВС РФ по освобождению города отличным результатом.

Российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте говорится в сообщении МО РФ

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что ВСУ потеряли порядка 13,5 тысячи военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии за время операции по освобождению Константиновки.