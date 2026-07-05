ВСУ оставили в Константиновке до нескольких сотен тел при отступлении

Боевики ВСУ бросили несколько сотен тел погибших, убегая из Константиновки ВСУ оставили в Константиновке до нескольких сотен тел при отступлении

Москва5 июл Вести.Отступая из Константиновки в Донецкой Народной Республике, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили до нескольких сотен тел погибших сослуживцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Источник агентства заявил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ, взявшие город под контроль, пытаются собрать останки украинских боевиков.

Украинская сторона традиционно бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат. Их там до нескольких сотен. Нашим военным сейчас приходится их собирать – то, что возможно сказал собеседник агентства

Ранее Минобороны РФ предложило украинской стороне прекратить обстрел Константиновки на шесть часов 6 июля для передачи тел погибших солдат ВСУ.