Стало известно, сколько украинских солдат осталось в Константиновке Кимаковский: у ВСУ в Константиновке осталось 200-300 человек

Москва22 июн Вести.В Константиновке развивается активное наступление ВС РФ, у противника в данном населенном пункте осталось не более 200-300 человек, сообщил ИС "Вести" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

У противника осталось в городе не более 200—300 человек, некоторые из которых уже по 40 дней не получали фактически никакого тылового довольствия. Это говорит о том, что мы там фактически противнику перебили все логистические возможности для того чтобы он мог снабжать свою группировку сказал он

По его мнению, украинская сторона готовится к сдаче Константиновки в ближайшее время. На данный момент наблюдается два оперативных окружения сил ВСУ внутри города.

Они пробовали заводить в Константиновку штурмовые подразделения, которые сняли с других направлений, но здесь ничего не получилось, потому что до Алексеево-Дружковки фактически все дороги контролируются нашими ВС, нашими ребятами дроноводами, бойцами спецподразделений, артиллеристами добавил Кимаковский

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие 4-й бригады "Южной" группировки войск эвакуировали первую группу мирных жителей из Константиновки.