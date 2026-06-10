Ситуация в Константиновке для ВСУ резко ухудшается Ситуация в Константиновке для ВСУ резко ухудшается, признал украинский эксперт

Москва10 июн Вести.Ситуация в Константиновке для ВСУ резко ухудшается в связи с продвижением ВС РФ. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на украинского военного эксперта Константина Машовца.

По его словам, бои за город вступают в завершающую фазу. А дальнейшие тактические перспективы обороны Константиновки, он назвал весьма неблагоприятными.

9 июня в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что несколько групп ВСУ, включая солдат спецподразделений, заблокированы в ряде районов Константиновки. Украинские войска пытаются перебрасывать туда резервы, однако теряют большую часть сил на подходе к городу.

Как накануне сообщил ИС "Вести" военкор Владимир Разин, с северной стороны российские подразделения продвинулись за Новодмитровкой и освободили Химик. Это еще больше усиливает давление на северную часть города. Основная концентрация противника - в северной и центральной частях города, сопротивление по большей части очаговое.

По мнению военного эксперта Владимира Орлова, основные части противника уже успели выйти из Константиновки и сейчас будут формировать новую линию обороны на юге Дружковки и пытаться укреплять восточный фланг Краматорска.