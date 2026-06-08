Эксперт заявил о начале зачистки боевиков ВСУ в донецкой Константиновке Военный эксперт Кнутов: зачистка боевиков ВСУ началась в Константиновке в ДНР

Москва8 июн Вести.Российские военнослужащие практически завершили освобождение Константиновки в ДНР: ВС РФ взяли под контроль ключевые районы населенного пункта. Сейчас идет зачистка боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК".

По его словам, передовые группы российской армии заставили противника отойти в ближние села. Сейчас боевики ВСУ окапываются в соседней Кондратовке. Российская артиллерия и беспилотные силы уже начали работу по этому населенному пункту. Параллельно дроны ВС РФ наносят поражение противнику в Дружковке и Краматорске.

В самой Константиновке вот уже несколько дней подряд идут бои. Самые ожесточенные боестолкновения – в центре города и около железнодорожной станции. Параллельно идет зачистка микрорайонов Южный, Солнечный, высоты Семь Ветров. По словам Кнутова, ВС РФ применяют в Константиновке классическую тактику, которая давно зарекомендовала себя.

Мы обходим населенный пункт с двух сторон, то есть берем в клещи, и одновременно ведем боевые действия внутри города... Задействована также артиллерия, бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Сочетание всех этих ударных, наступательных средств позволяет нам продвигаться вперед сказал он

Эксперт также объяснил, почему ВСУ терпят поражение, несмотря преимущество в дронах. По его словам, главной причиной этого является нехватка личного состава армии киевского режима. Из-за дефицита солдат "целый ряд участков линии боевого соприкосновения прикрыты не так плотно".