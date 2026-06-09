ВС РФ начали зачистку заблокированных в Константиновке спецподразделений ВСУ ТАСС: спецподразделения ВСУ оказались заблокированы в Константиновке

Москва9 июн Вести.Несколько групп украинских боевиков, в том числе бойцы спецподразделений, оказались заблокированы в ряде районов Константиновки в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие РФ приступили к их зачистке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В нескольких районах Константиновки несколько групп противника просто заблокированы. Там целый ряд подразделений, в том числе спецподразделения. Ведется их зачистка говорится в сообщении агентства

Ранее военный эксперт Владимир Орлов в интервью ИС "Вести" заявил, что освобождение Константиновки перешло в финальную стадию. Вооруженные силы Украины начнут формировать новую линию обороны, отходя в сторону Славянска, указал он.