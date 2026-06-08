Москва8 июн Вести.Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешло в финальную стадию. Противник начнет формировать новую линию обороны, отходя в сторону Славянска, заявил военный эксперт Владимир Орлов в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметил, что российская армия нарушила логистику боевиков в Константиновке, что позволило истощить противника. Сейчас освобождение города перешло в финальную стадию, когда подразделения ВС РФ накопятся на севере населенного пункта и замкнут кольцо.

По большому счету уже и сейчас там никто не сможет ни выехать, ни проехать, никто не сможет выйти. То есть кадры, которые публикуют наши подразделения с той территории, наглядно демонстрируют, что противник уже сопротивляться в городской черте не может и по большому счету вынужден либо где-то прятаться, либо пытаться ночами выходить сказал Орлов

По его словам, основные части подразделения уже успели выйти из Константиновки и сейчас будут формировать новую линию обороны, сдвигаясь в сторону Славянска.

Они будут формировать сейчас новую линию обороны, тем более у них там есть подготовленные позиции. Нам они все известны, тем более там спутниковые снимки работают. Все их места, где они накопали, это хорошо известно. И уже потенциально действуют наша авиация, и ФАБы туда прилетают. И в целом мы понимаем, как у них будет выстраиваться линия обороны. По всей видимости, они сейчас будут формировать новый укреп на юге Дружковки и пытаться укреплять восточный фланг Краматорска. Без этого они, конечно, не смогут удержать данную агломерацию рассказал эксперт

Российские военнослужащие практически завершили освобождение Константиновки в ДНР: ВС РФ взяли под контроль ключевые районы населенного пункта. Сейчас идет зачистка боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов.