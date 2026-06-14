Эксперт Попов оценил ситуацию вокруг Константиновки и Купянска-Узлового Эксперт Попов заявил о переходе большей части Константиновки под контроль ВС РФ

Москва14 июн Вести.Большая часть Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже находится под контролем российских подразделений, а оставшиеся очаги сопротивления украинских войск постепенно подавляются. Об этом в беседе с "Московским комсомольцем" заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его данным, российские военнослужащие установили флаги в ряде районов города, включая административные здания и объекты промышленной инфраструктуры. Также сообщается о продолжающихся боях на отдельных участках и попытках украинских подразделений покинуть населенный пункт.

Попов отметил, что российские войска сумели создать серьезное давление на гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформировав в северной части города глубокий охват. По его оценке, основные мероприятия по зачистке уже проведены, а боевые действия продолжаются в оставшихся районах.

Эксперт считает, что после завершения боев за Константиновку внимание российских войск может быть сосредоточено на Дружковке, которая входит в систему обороны Славянско-Краматорской агломерации. По его словам, этот район представляет собой один из наиболее укрепленных участков украинской обороны в Донбассе.

Следующей будет Дружковка, а это уже элемент обороны Славянско-Краматорской агломерации. В этой агломерации оборона очень сильная. Поэтому нам надо хитрить… Надо отрезать мосты, железнодорожные узлы и места разгрузки военных эшелонов для того, чтобы обескровить противника, чтобы на линии боевого соприкосновения он постоянно был на голодном пайке сказал Попов

Генерал также обратил внимание на ситуацию вокруг Купянска-Узлового в Харьковской области. Он назвал этот населенный пункт важным транспортным и логистическим узлом, контроль над которым способен повлиять на снабжение украинских войск на нескольких направлениях.