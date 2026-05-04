В центре Константиновки идут ожесточенные бои, рассказал Пушилин Пушилин: в промзоне и центре Константиновки идут ожесточенные бои

Москва4 мая Вести.Ожесточенные боевые столкновения проходят в районе промышленной зоны, центральной части и в районе железнодорожного вокзала города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом ИС "Вести" сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение территории ДНР. По его словам, на константиновском направлении фиксируется улучшение позиций, что создает условия для дальнейшего охвата города после освобождения Ильиновки, Новодмитровки и самой Константиновки.

В самом населенном пункте у нас продолжаются бои и достаточно ожесточенные боестолкновения в районе промзоны, в районе центральной части города и в районе ж/д вокзала сказал Пушилин

Он также заявил, что российские военнослужащие закрепляются на восточных окраинах Рай-Александровки. Этот населенный пункт является важным на пути к Славянску.